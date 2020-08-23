О нас
Report Georgia

Первый тур азербайджанской Премьер-лиги завершится в Габале

Первый тур азербайджанской Премьер-лиги завершится в Габале Сегодня завершится I тур азербайджанской Премьер-лиги
Футбол
23 августа 2020 г. 08:42
Первый тур азербайджанской Премьер-лиги завершится в Габале

Сегодня завершится I тур азербайджанской Премьер-лиги.

Как передает Report, в последнем туре состоится единственный матч.

"Зиря" проведет первую официальную встречу под руководством нового наставника Рашада Садыгова против "Габалы".

До сих пор команды встречались 19 раз в рамках чемпионата. 7 раз победу праздновали габалинцы, 4 раза – "Зиря", 8 встреч завершились вничью. По разнице мячей впереди "Габала" - 24:16.

"Габала" не проигрывает последние 6 матчей и в последних пяти матчах не уходит с поля без забитого мяча. "Зиря" же не может победить в последних семи выездных матчах.

Азербайджанская Премьер-лига

I тур

23 августа (воскресенье)

19:00. "Габала" – "Зиря"

Габалинский городской стадион

Главный арбитр: Кямал Умудлу

Отметим, что дебютный тур азербайджанской Премьер-лиги сезона 2020/2021 стартовал 21 августа. В матче-открытии тура "Кешля" на выезда обыграла "Сумгайыт" - 1:0, а "Нефтчи" дома победил "Сабаил" - 2:1. 22 августа действующий чемпион "Карабах" дома убедительно переиграл "Сабах" - 2:0.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: Tura Qəbələdə yekun vurulur

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В чем обвиняют главу ИВ Кюрдамира? – ЭКСКЛЮЗИВ
В чем обвиняют главу ИВ Кюрдамира? – ЭКСКЛЮЗИВ
20 августа 2020 г. 12:48
В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
12 августа 2020 г. 18:09
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
10 августа 2020 г. 16:08
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41

Последние новости

09:49
Жара в Токио привела к гибели 148 человек Другие страны
09:37
В Индии коронавирусом заразились более 3 млн человек Другие страны
09:23
К Земле приблизится астероид накануне всеобщих выборов в США Это интересно
08:42
Первый тур азербайджанской Премьер-лиги завершится в Габале Футбол
08:32
Сегодня определится победитель Лиги Чемпионов Футбол
07:57
Cестра Трампа назвала его беспринципным человеком Другие страны
07:30
"Барселона" хочет купить игрока "Аякса" Футбол
07:19
Названо число случаев коронавируса в Китае за сутки Другие страны
06:49
Роналду построит отель в Манчестере Футбол
06:44
Фигу оценил шансы Месси перейти в "Реал" Футбол
05:34
Рухани сравнил условия пандемии с ирано-иракской войной В регионе
04:22
В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски Здоровье
04:17
Число жертв COVID-19 в Бразилии превысило 114 тыс. человек Здоровье
03:35
Ученые организовали музыкальный концерт для изучения коронавируса Здоровье
02:14
Лидеров Сербии и Косова пригласили на переговоры в Белый дом Другие страны
Вся новостная лента