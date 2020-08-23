Первый тур азербайджанской Премьер-лиги завершится в Габале

Сегодня завершится I тур азербайджанской Премьер-лиги.
Как передает Report, в последнем туре состоится единственный матч.
"Зиря" проведет первую официальную встречу под руководством нового наставника Рашада Садыгова против "Габалы".
До сих пор команды встречались 19 раз в рамках чемпионата. 7 раз победу праздновали габалинцы, 4 раза – "Зиря", 8 встреч завершились вничью. По разнице мячей впереди "Габала" - 24:16.
"Габала" не проигрывает последние 6 матчей и в последних пяти матчах не уходит с поля без забитого мяча. "Зиря" же не может победить в последних семи выездных матчах.
Азербайджанская Премьер-лига
I тур
23 августа (воскресенье)
19:00. "Габала" – "Зиря"
Габалинский городской стадион
Главный арбитр: Кямал Умудлу
Отметим, что дебютный тур азербайджанской Премьер-лиги сезона 2020/2021 стартовал 21 августа. В матче-открытии тура "Кешля" на выезда обыграла "Сумгайыт" - 1:0, а "Нефтчи" дома победил "Сабаил" - 2:1. 22 августа действующий чемпион "Карабах" дома убедительно переиграл "Сабах" - 2:0.