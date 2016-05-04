​Первый официальный матч Косово проведет против Фарерских островов

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Первый в своей истории официальный матч национальной команды Косово пройдет во Франкфурте 3 июня. Соперником Косово станет сборная Фарерских островов.
Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Фарер.
Напомним, вчера на конгрессе УЕФА по итогам голосования (28 "за" и 24 "против") Косово было включено в состав УЕФА.
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