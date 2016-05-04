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    ​Первый официальный матч Косово проведет против Фарерских островов

    Матч пройдет во Франкфурте 3 июня

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Первый в своей истории официальный матч национальной команды Косово пройдет во Франкфурте 3 июня. Соперником Косово станет сборная Фарерских островов.

    Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Фарер.

    Напомним, вчера на конгрессе УЕФА по итогам голосования (28 "за" и 24 "против") Косово было включено в состав УЕФА.

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