​Первый официальный матч Косово проведет против Фарерских островов

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Первый в своей истории официальный матч национальной команды Косово пройдет во Франкфурте 3 июня. Соперником Косово станет сборная Фарерских островов.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Фарер.

Напомним, вчера на конгрессе УЕФА по итогам голосования (28 "за" и 24 "против") Косово было включено в состав УЕФА.