Пьерлуиджи Коллина: С ВАР можно отпраздновать гол дважды: когда забивают и после подтверждения

Бывший судья Пьерлуиджи Коллина поделился мнением о работе системы видеопомощи рефери (ВАР).

Как сообщает Report, в интервью итальянскому изданию Football Italia Коллина отметил, что скорость технологии значительно увеличилась.

"Даже если кажется, что ВАР существует вечно, это было придумано всего пять лет назад. Это должно было быть простым визуальным пособием для рефери.

Одна из самых больших проблем была в надежности, а скорость технологии значительно увеличилась. То, что сегодня занимает одну минуту, в 2014 году занимало пять.

Мы работаем постоянно над улучшением технологии. Через пять лет система может полностью отличаться от той, которую мы видим сейчас.

Конечно, никто не любит ждать, но большим шагом вперед будет момент, когда мы создадим программу, использующую искусственный интеллект, чтобы сразу выбрать повторы с 20 различных ракурсов камеры.

Не думаю, что ВАР убивает эмоции от празднования гола, ВАР только усиливает их. Болельщики имеют возможность отпраздновать дважды: когда забивают гол и после его подтверждения", - сказал Коллина.