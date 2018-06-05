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    Перес подарил Порошенко футболку Реала с первым номером

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Президент Украины Пётр Порошенко посетил Мадрид, где встретился с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

    Как передает Report, Порошенко побывал на Сантьяго Бернабеу и в клубном музее «Реала», поздравив «сливочных» с 13-й победой в Лиге чемпионов.

    В свою очередь Перес подарил президенту Украины футболку «Реала» с первым номером на спине.

    «Поздравил президента Реала Флорентино Переса с исторической победой команды – 13-м кубком чемпионов Европы. Приятно, что господин Перес высоко оценил организационный уровень, который обеспечила Украина для проведения финала Лиги Чемпионов», – написал Порошенко на своей странице в Twitter.

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