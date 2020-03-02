Саша Стаменкович: Перед нашими воротами стоял не "автобус", а "поезд" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

Интервью вратаря футбольной команды "Сабах" Саши Стаменковича информационному агентству Report.

- В XIX туре Премьер-лиги Азербайджана вы сумели в гостях вырвать у "Карабаха" одно очко. Что вы можете сказать об игре?

- Получилась очень интересная игра. И Желько Сопич, и Гурбан Гурбанов показали свои умения как главные тренеры.

- Можно ли говорить, что "Сабах" не проиграл именно благодаря вашему надежному выступлению?

- Нет. Хорошо играл не только я, а вся команда. Что касается моего выступления, лично я не удивился. Потому что 1 очко мы завоевали все вместе. В целом, в последних 4 матчах наша команда по-настоящему демонстрировала характер.

- С первой минуты было видно, что вы вышли на поле ради того, чтобы завоевать одно очко. Вы всей командой держали оборону…

- Нет, мы не ехали на игру за одним очком. Просто мы сыграли, насколько позволил "Карабах". У нас тоже были голевые эпизоды, но мы не смогли ими воспользоваться. Мы поставили перед нашими воротами не "автобус", а "поезд" (смеется). Даже если бы мы играли до утра, не пропустили бы гола. Разве Жозе Мауриньо победил в Лиге чемпионов не такими же "автобусом", "поездом"? Значит, тактика верная.

- К концу матча болельщики "Карабаха" выкрикивали неприятные лозунги в ваш адрес. Не действовал ли этот фактор отрицательно на вас?

- За свою карьеру я никогда не испытывал проблем с фанатами. У себя в голове я думал, что они кричат: "Саша, ты супер". Это сила разума.

- Забитый "Карабахом" на последних минутах гол не был засчитан. Противоположная сторона утверждает, что судья принял неверное решение. Как вы думаете?

- Я не буду это обсуждать. Скажу только, что в эпизоде до гола должен был быть удар от ворот. После такой ошибки кому интересно, был ли гол забит по правилам или нет? Решение об офсайде принимал не я. Это было мнение бокового судьи. Судьи, как и мы, могут делать ошибки. Я не слышал, чтобы кто-то спрашивал нас о голе, забитом в наши ворота после назначенного на последних минутах пенальти. Если это принимают нормально, значит, не должно быть проблем. Не важно, засчитан или не засчитан гол. Я поздравляю "Карабах". Они на верном пути. К сожалению, с тех пор, как я ушел из моего любимого "Нефтчи", а это было в 2015 году, команда не может выйти в чемпионы.

- Перед вами поставлена задача попасть в Лигу Европы. Возможно ли добиться этого с Желько Сопичем?

- С таким главным тренером не то что попасть в Лигу Европы, даже можно стать чемпионом. Мы должны с каждой игрой выступать все лучше, зарабатывать очки.

- В чем главная особенность Сопича как главного тренера?

- Он хороший главный тренер, энергичный. Я не знал Сопича как главного тренера. Но, как и Мауриньо, он считается для меня "Special one" ("Особенный").

- Что вы можете сказать о переходе в "Сабах" нападающего сборной Азербайджана Рамиля Шейдаева?

- У нас в команде 20 Рамилей. Я не понимаю, о ком вы спрашиваете? В "Сабахе" все футболисты равны.