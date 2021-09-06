Пеле перенес операцию по удалению опухоли

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Facebook .

"В субботу я перенес операцию по удалению подозрительного образования в толстой кишке. Опухоль была обнаружена во время обследования, о котором я говорил на прошлой неделе", - отметил Пеле. Он добавил, что с оптимизмом смотрит в будущее и рад находиться в окружении своей семьи и друзей.

Пеле госпитализировали в частную клинику в Сан-Паулу для проведения планового обследования. Как рассказали его представители, у 80-летнего "короля футбола" выявлены проблемы со здоровьем. Тогда они не уточнили, о каких именно проблемах идет речь.

Пеле - единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Он признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский "Сантос" (1956-1974) и американский "Нью-Йорк Космос" (1975-1977). Пеле занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.