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Максим Медведев: "Основное преимущество Венгрии - высокий рост и физическая сила"

"Основное преимущество Венгрии - высокий рост и физическая сила"

Основным преимуществом сборной Венгрии был высокий рост и физическая сила игроков.

Как передаёт Report, об этом заявил капитан сборной Азербайджана Максим Медведев после поражения сборной Венгрии со счётом 1:3 в матче отборочного цикла Евро-2020.

"Мы хорошо подготовились. Знали стиль игры соперника. Но против таких команд сколько не готовься, всё равно будут проблемы", - заявил Медведев.

По его словам, команда старалась выполнить данные тренером указания, но получилось сделать не всё.

"Очень расстроены поражением. Завтра будем анализировать игру. Впереди матч против сборной Словакии. Верю, что в том матче сыграем хорошо", - отметил капитан сборной Азербайджана.

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