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Орхан Мамедов: Хотелось бы, чтобы опыт Рашада Садыгова долгие годы служил азербайджанскому футболу

Орхан Мамедов: Хотелось бы, чтобы опыт Рашада Садыгова долгие годы служил азербайджанскому футболу В качестве руководство клуба "Зиря", мы довольны тренером. Хотелось бы, чтобы его опыт долгие годы служил нашей команде и азербайджанскому футболу.
Футбол
5 мая 2023 г. 16:05
Орхан Мамедов: Хотелось бы, чтобы опыт Рашада Садыгова долгие годы служил азербайджанскому футболу

Как руководство клуба "Зиря", мы довольны тренером. Хотелось бы, чтобы его опыт долгие годы служил нашей команде и азербайджанскому футболу.

Об этом в интервью Report сказал председатель Наблюдательного совета футбольного клуба "Зиря" Орхан Мамедов, отвечая на вопрос относительно продления контракта с главным тренером команды Рашадом Садыговым.

Он отметил, что на протяжении нескольких сезонов целью клуба является выступление в еврокубках: "К сожалению, мы пока не можем бороться за большие цели - чемпионство. Хотя количество команд в Премьер-лиге Азербайджана невелико, борьба идет интересная и напряженная. Трудно бороться за более высокие места. Если оценивать прошлый сезон, можно сказать, что мы добились успешных результатов - заняли третье место на чемпионате страны, дошли до финала Кубка Азербайджана, где встретились с таким сильным соперником, как "Карабах". Мы не проиграли, а упустили трофей в серии пенальти".

Орхан Мамедов подчеркнул, что работа главного тренера Рашада Садыгова в прошлом сезоне была достаточно успешной: "Текущий сезон еще продолжается. Сейчас мы боремся за путевку в еврокубки".

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке “Zirə”nin Müşahidə Şurasının sədri: “İstərdik ki, Rəşad Sadıqovun təcrübəsi illərlə ölkə futboluna xidmət etsin”

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