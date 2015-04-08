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    Определен стадион для проведения матча Норвегия-Азербайджан

    Игра пройдет на арене, построенной 88 лет назад

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Определен стадион, где состоится игра сборных Азербайджана и Норвегии в отборочном этапе Евро-2016 по футболу.

    Как сообщает Report, встреча состоится 12 июня на стадионе "Уллевол" в Осло.

    Игра начнется в 20:45 (23:45 по бакинскому времени) по местному времени.

    Отметим, что построенный в 1927 году стадион предусмотрен на 27 572 зрителей. Сборная Норвегии на данной арене провела предыдущие игры в группе Н с итальянской и болгарской командами. Игра с итальянской командой завершилась со счетом (0:2), а с болгарской командой - со счетом (2:1).  

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