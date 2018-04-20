Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Определился первый на вылет клуб испанской Ла Лиги в сезоне 2017/2018.

Как сообщает Report, "Малага" потерпела поражение от "Леванте" в матче 33-го тура чемпионата Испании (0:1) и лишилась математических шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе страны. Подопечные Хосе Гонсалеса занимают последнее место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе всего 17 очков, а у "Леванте", идущего 17-м, 34 очка. До конца сезона осталось 5 матчей.

Отметим, что другие кандидаты на вылет из Ла Лиги это клубы "Депортиво" и "Лас Пальмас". Они имеют 27 и 21 очко соответственно. Лидером Чемпионата является "Барселона" с 83 очками.