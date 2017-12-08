Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Определился лучший футболист недели в Лиге чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, звания игрока VI тура удостоен нападающий "Реал Мадрида" Криштиану Роналду.

32-летний португальский форвард, забивший гол на завершившемся поражением немецкой "Боруссии" (Дортмунд) матче (3:2) с испанцами, завоевал 41% голосов.

На втором месте футболист английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. Бразильский полузащитник набрал 38% голосов.

А полузащитник чемпиона Германии "Баварии" Корентин Толиссо стал третьим с 8% голосов.

Отметим, что 7 декабря по результатам 2017 года французского журнала "France Football" Роналду был удостоен премии "Золотой мяч".