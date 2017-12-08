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    Определился лучший футболист недели в Лиге чемпионов

    Звания игрока VI тура удостоен нападающий Реал Мадрида Криштиану Роналду

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Определился лучший футболист недели в Лиге чемпионов.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, звания игрока VI тура удостоен нападающий "Реал Мадрида" Криштиану Роналду.

    32-летний португальский форвард, забивший гол на завершившемся поражением немецкой "Боруссии" (Дортмунд) матче (3:2) с испанцами, завоевал 41% голосов.

    На втором месте футболист английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. Бразильский полузащитник набрал 38% голосов.

    А полузащитник чемпиона Германии "Баварии" Корентин Толиссо стал третьим с 8% голосов.

    Отметим, что 7 декабря по результатам 2017 года французского журнала "France Football" Роналду был удостоен премии "Золотой мяч". 

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