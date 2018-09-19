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    Определилось время продажи билетов на матч "Карабах" - "Арсенал"

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Определилось время продажи билетов на предстоящий во II туре группового этапа Лиги Европы матч "Карабах" - "Арсенал". 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба "Карабах", болельщики смогут приобрести билеты с завтрашнего дня. 

    Стоимость билетов - 2, 5, 15, 20 и 50 манатов.

    Билеты можно приобрести в нижеследующих пунктах продажи и через сайт iticket.az.

    Пункты продажи:

    Фаншоп футбольного клуба "Карабах" ("Park Bulvar")

    кассы İticket

    город Сумгайыт ("ASAN Xidmət")

    "28 Mall"

    "Gənclik Mall".

    Отметим, что предусмотренный на 4 октября на Бакинском олимпийском стадионе матч "Карабах" - "Арсенал" начнется в 20:55.

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