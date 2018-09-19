Определилось время продажи билетов на матч "Карабах" - "Арсенал"

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Определилось время продажи билетов на предстоящий во II туре группового этапа Лиги Европы матч "Карабах" - "Арсенал".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба "Карабах", болельщики смогут приобрести билеты с завтрашнего дня.

Стоимость билетов - 2, 5, 15, 20 и 50 манатов.

Билеты можно приобрести в нижеследующих пунктах продажи и через сайт iticket.az.

Пункты продажи:

Фаншоп футбольного клуба "Карабах" ("Park Bulvar")

кассы İticket

город Сумгайыт ("ASAN Xidmət")

"28 Mall"

"Gənclik Mall".

Отметим, что предусмотренный на 4 октября на Бакинском олимпийском стадионе матч "Карабах" - "Арсенал" начнется в 20:55.