Определилось время продажи билетов на матч "Карабах" - "Арсенал"

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Определилось время продажи билетов на предстоящий во II туре группового этапа Лиги Европы матч "Карабах" - "Арсенал".
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба "Карабах", болельщики смогут приобрести билеты с завтрашнего дня.
Стоимость билетов - 2, 5, 15, 20 и 50 манатов.
Билеты можно приобрести в нижеследующих пунктах продажи и через сайт iticket.az.
Пункты продажи:
Фаншоп футбольного клуба "Карабах" ("Park Bulvar")
кассы İticket
город Сумгайыт ("ASAN Xidmət")
"28 Mall"
"Gənclik Mall".
Отметим, что предусмотренный на 4 октября на Бакинском олимпийском стадионе матч "Карабах" - "Арсенал" начнется в 20:55.
Təbriz QuliyevАвтор новости
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