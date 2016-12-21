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    Определились соперники сборной Азербайджана

    Первый матч команды пройдет против Литвы
    © Report/Firi Salim

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Определилась таблица матчей группового этапа сборной Азербайджана на предстоящем 7 января будущего года в Санкт-Петербурге XXIX традиционном международном турнире между сборными U17, посвященном памяти I вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.

    Как сообщает Report, первый матч сборной состоится 9 января против Литвы.

    Затем соперниками нашей команды станут Казахстан и Словакия.

    9 января

    13:00. Азербайджан-Литва

    11 января

    13:00. Азербайджан-Казахстан

    13 января

    15:15. Азербайджан-Словакия

    Примечание: Время начала матчей указано по бакинскому времени.  

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