Определились соперники сборной Азербайджана

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Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Определилась таблица матчей группового этапа сборной Азербайджана на предстоящем 7 января будущего года в Санкт-Петербурге XXIX традиционном международном турнире между сборными U17, посвященном памяти I вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.

Как сообщает Report, первый матч сборной состоится 9 января против Литвы.

Затем соперниками нашей команды станут Казахстан и Словакия.

9 января

13:00. Азербайджан-Литва

11 января

13:00. Азербайджан-Казахстан

13 января

15:15. Азербайджан-Словакия

Примечание: Время начала матчей указано по бакинскому времени.