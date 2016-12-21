Определились соперники сборной Азербайджана

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Определилась таблица матчей группового этапа сборной Азербайджана на предстоящем 7 января будущего года в Санкт-Петербурге XXIX традиционном международном турнире между сборными U17, посвященном памяти I вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.
Как сообщает Report, первый матч сборной состоится 9 января против Литвы.
Затем соперниками нашей команды станут Казахстан и Словакия.
9 января
13:00. Азербайджан-Литва
11 января
13:00. Азербайджан-Казахстан
13 января
15:15. Азербайджан-Словакия
Примечание: Время начала матчей указано по бакинскому времени.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости