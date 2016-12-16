Определились соперники сборной Азербайджана в турнире, посвященном памяти Валентина Гранаткина

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка предстоящего в Санкт-Петербурге международного турнира среди юниоров, посвященного памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.

Как сообщает Report, сборная Азербайджана U-19 попала в группу С. Команда, главным тренером которой является Тебриз Гасанов, стала соперницей Литвы, Словакии и Казахстана.

Таджикистан, Греция, Болгария и Эстония попали в группу А, Латвия, Беларусь, Россия и Индия – группу В, Молдова, Словения, Иран и Санкт-Петербург – группу F.

Календарь матчей будет обнародован в ближайшие дни.

Отметим, что турнир пройдет 7-22 января 2017 года в Спортивно-концертном комплексе Санкт Петербурга.