Определились соперники "Карабаха" и "Габалы" в Лиге Европы

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в швейцарском городе Ньон состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы.
Как сообщает Report, определились соперники азербайджанских клубов "Карабах" и "Габала".
Агдамский представитель для участия в групповом туре должен преодолеть барьер "Янг бойз" (Швейцария), а "красно-черные" - обыграть команду "Панатинайкос" (Греция).
Отметим, что первые встречи раунда плей-офф пройдут 20 августа, а ответные игры состоятся спустя неделю.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости