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    Определились соперники "Карабаха" и "Габалы" в Лиге Европы

    Первые встречи пройдут 20 августа

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в швейцарском городе Ньон состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы. 

    Как сообщает Report, определились соперники азербайджанских клубов "Карабах" и "Габала". 

    Агдамский представитель для участия в групповом туре должен преодолеть барьер "Янг бойз" (Швейцария), а "красно-черные" - обыграть команду "Панатинайкос" (Греция). 

    Отметим, что первые встречи раунда плей-офф пройдут 20 августа, а ответные игры состоятся спустя неделю.

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