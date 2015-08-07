Определились соперники "Карабаха" и "Габалы" в Лиге Европы

7 августа, 2015 16:50

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в швейцарском городе Ньон состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы. Как сообщает Report, определились соперники азербайджанских клубов "Карабах" и "Габала". Агдамский представитель для участия в групповом туре должен преодолеть барьер "Янг бойз" (Швейцария), а "красно-черные" - обыграть команду "Панатинайкос" (Греция). Отметим, что первые встречи раунда плей-офф пройдут 20 августа, а ответные игры состоятся спустя неделю.