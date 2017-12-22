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    Определились помощники Фатиха Терима в "Галатасарае"

    64-летний специалист будет работать с Хасан Шашом и Юханом Эльмандером

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Определились помощники нового главного тренера турецкой футбольной команды "Галатасарай" Фатиха Терима.

    Как сообщает Report со ссылкой на NTV Spor, 64-летний специалист будет работать с Хасаном Шашом и Юханом Эльмандером.

    Оба помощника в свое время защищали честь "желто-красных". 41-летний Х. Шаш в 1998 - 2009 гг., а 36-летний швед в 2001 - 2004 гг. выступали в стамбульской команде.

    Отметим, что сегодня "Галатасарай" подпишет официальный контракт с Фатихом Теримом.

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