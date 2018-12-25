Определились лучшие футболисты, выступающие в Азии - СПИСОК

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Определились лучшие футболисты по итогам 2018 года, выступающие в Азии.

Как сообщает Report, компания InStat обнародовала список пяти лучших футболистов.

Первым стал бразильский полузащитник Андерсон Талиска ("Гуанчжоу Эвергранд", Китай), набравший 316 баллов. Второе место занял его соотечественник Оскар ("Шанхай СИПГ", Китай), на его счету 305 баллов. Третий - испанец Андрес Иньеста из ("Виссел Кобе", Япония) - 304.

Далее идут бразилец Халк ("Шанхай СИПГ", Китай) - 303, а также испанец Хонатан Виера ("Бэйцзин Гоань") - 300.

Отметим, что ранее все указанные футболисты выступали в ряде европейских клубов.