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    Определилась программа очередного тура в Премьер-лиге Азербайджана

    На первом матче встретятся Сумгайыт и Зиря

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Определилась таблица матчей XXVI тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, центральная встреча тура пройдет 16 апреля между "Интером" и "Карабахом".

    Матч на İnter Arena начнется в 18:00. Это также станет последним матчем тура.

    А на предстоящем 15 апреля первом матче встретятся "Сумгайыт" и "Зиря", которые будут бороться за 4-ое место.

    15 апреля (суббота)

    "Нефтчи" – АЗАЛ

    Bakcell Arena, 18:30

    "Сумгайыт""Зиря"

    Kapital Bank Arena, 16:30

    16 апреля (воскресенье)

    "Кяпяз""Габала"

    Гянджинский городской стадион, 16:00

    "Интер" "Карабах"

    İnter Arena, 18:30

    Все прямые трансляции матчей будут на телеканале CBC Sport. 

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