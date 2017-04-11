Определилась программа очередного тура в Премьер-лиге Азербайджана

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Определилась таблица матчей XXVI тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, центральная встреча тура пройдет 16 апреля между "Интером" и "Карабахом".

Матч на İnter Arena начнется в 18:00. Это также станет последним матчем тура.

А на предстоящем 15 апреля первом матче встретятся "Сумгайыт" и "Зиря", которые будут бороться за 4-ое место.

15 апреля (суббота)

"Нефтчи" – АЗАЛ

Bakcell Arena, 18:30

"Сумгайыт" – "Зиря"

Kapital Bank Arena, 16:30

16 апреля (воскресенье)

"Кяпяз" – "Габала"

Гянджинский городской стадион, 16:00

"Интер" – "Карабах"

İnter Arena, 18:30

Все прямые трансляции матчей будут на телеканале CBC Sport.