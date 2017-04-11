Определилась программа очередного тура в Премьер-лиге Азербайджана

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Определилась таблица матчей XXVI тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, центральная встреча тура пройдет 16 апреля между "Интером" и "Карабахом".
Матч на İnter Arena начнется в 18:00. Это также станет последним матчем тура.
А на предстоящем 15 апреля первом матче встретятся "Сумгайыт" и "Зиря", которые будут бороться за 4-ое место.
15 апреля (суббота)
"Нефтчи" – АЗАЛ
Bakcell Arena, 18:30
"Сумгайыт" – "Зиря"
Kapital Bank Arena, 16:30
16 апреля (воскресенье)
"Кяпяз" – "Габала"
Гянджинский городской стадион, 16:00
"Интер" – "Карабах"
İnter Arena, 18:30
Все прямые трансляции матчей будут на телеканале CBC Sport.
Sport DepartmentАвтор новости
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