​Определены имена кандидатов в Исполком АФФА

28 января на Конференции АФФА состоятся выборы в Исполком ассоциации.
Как передает Report со ссылкой на сайт федерации, в соответствии с пунктом 4 статьи 34 Устава, кандидаты в Исполком должны быть предложены членами АФФА минимум за десять дней до проведения Конференции. Сегодня указанный крайний срок завершился.
Список лиц, чьи кандидатуры были выдвинуты на членство в Исполкоме, указаны ниже:
Региональные футбольные федерации – 3 места
1. Искендер Джавадов – от Западной региональной федерации футбола
2. Казбек Туаев – от Общественного объединения "Региональные футбольные федерации"
3. Эльхан Мамедов – от Северной региональной федерации футбола
Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) – 5 мест
1. Заур Ахундов – от ФК "Кешля"
2. Рауф Алиев – от ФК "Сабаил"
3. Вагиф Садыхов – от ФК "Сумгайыт"
4. Эльшад Насиров – от ФК "Нефтчи"
5. Фарид Мансуров – от ПФЛ
Отраслевые футбольные федерации – 2 места
1. Фирудин Гурбанов – от Студенческой федерации футбола
2. Махир Мамедов – от Федерации футзала
Общественные футбольные организации – 2 места
1. Эльмар Мамедъяров – от Всеазербайджанского союза футбольных любителей
2. Кенуль Мехтиева – от Общественных футбольных организаций