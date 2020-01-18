​Определены имена кандидатов в Исполком АФФА

28 января на Конференции АФФА состоятся выборы в Исполком ассоциации.

Как передает Report со ссылкой на сайт федерации, в соответствии с пунктом 4 статьи 34 Устава, кандидаты в Исполком должны быть предложены членами АФФА минимум за десять дней до проведения Конференции. Сегодня указанный крайний срок завершился.

Список лиц, чьи кандидатуры были выдвинуты на членство в Исполкоме, указаны ниже:

Региональные футбольные федерации – 3 места

1. Искендер Джавадов – от Западной региональной федерации футбола

2. Казбек Туаев – от Общественного объединения "Региональные футбольные федерации"

3. Эльхан Мамедов – от Северной региональной федерации футбола

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) – 5 мест

1. Заур Ахундов – от ФК "Кешля"

2. Рауф Алиев – от ФК "Сабаил"

3. Вагиф Садыхов – от ФК "Сумгайыт"

4. Эльшад Насиров – от ФК "Нефтчи"

5. Фарид Мансуров – от ПФЛ

Отраслевые футбольные федерации – 2 места

1. Фирудин Гурбанов – от Студенческой федерации футбола

2. Махир Мамедов – от Федерации футзала

Общественные футбольные организации – 2 места

1. Эльмар Мамедъяров – от Всеазербайджанского союза футбольных любителей

2. Кенуль Мехтиева – от Общественных футбольных организаций