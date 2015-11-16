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    Окончательные предложения по реформированию ФИФА будут утверждены на этой неделе

    Предложения по изменениям ФИФА на 2016 год будут представлены исполнительному комитету организации 2 и 3 декабря

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Третье заседание комитета по реформам Международной федерации футбола (ФИФА) пройдет 19-20 ноября в штаб-квартире организации в Цюрихе. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится на официальном сайте ФИФА.

    На заседании комитета будет закреплен окончательный набор предположений по реформированию организации. Предложения по изменениям ФИФА на 2016 год будут представлены исполнительному комитету организации 2 и 3 декабря.

    Решение о создании целевой группы для ускорения процесса по реформированию ФИФА было принято на заседании исполкома 20 июля. В состав рабочей группы вошли десять представителей от каждой из футбольных конфедераций. 

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