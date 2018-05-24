Оформлен переход Андреса Иньесты в японский клуб

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Бывший полузащитник и капитан "Барселоны" Андрес Иньеста продолжит свою карьеру в японском клубе "Виссел Кобе".

Как сообщает Report, об этом было объявлено на специальной пресс-конференции.

Детали контракта с опытным полузащитником не сообщаются.

Отметим, что Иньеста выступал за "Барселону" с сезона 2002/2003. За 16 лет он завоевал 32 трофея, включая девять титулов чемпиона Испании и 4 кубка Лиги чемпионов. В общей сложности он провел в составе каталонцев 674 матча, забив 57 мячей и сделав 119 голевых передач.