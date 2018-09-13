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    Обнародованы время и повестка очередного заседания Исполнительного комитета АФФА

    Обсудят структурные изменения Судейского комитета и Комитета судейских наблюдателей АФФА

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Очередное заседание Исполнительного комитета АФФА пройдет 14 сентября. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, в повестку мероприятия, которое начнется в 12:30 в административном здании АФФА, включены два основных вопроса, связанные со структурными изменениями Судейского комитета и Комитета судейских наблюдателей АФФА, а также процессом лицензирования. 

    На конференции обсудят и другие вопросы. 

    Отметим, что после заседания Исполнительного комитета будет организован брифинг. 

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