Обнародованы время и повестка очередного заседания Исполнительного комитета АФФА

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Очередное заседание Исполнительного комитета АФФА пройдет 14 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, в повестку мероприятия, которое начнется в 12:30 в административном здании АФФА, включены два основных вопроса, связанные со структурными изменениями Судейского комитета и Комитета судейских наблюдателей АФФА, а также процессом лицензирования.

На конференции обсудят и другие вопросы.

Отметим, что после заседания Исполнительного комитета будет организован брифинг.