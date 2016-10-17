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    Определены судьи на выездной матч "Габалы" с "Сент-Этьеном"

    Игру рассудят турецкие рефери

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Определились судьи на матч 3-го тура между клубами "Габала" и французским "Сент-Этьеном" в групповом раунде лиги Европы.

    Как сообщает Report, игру, которая пройдет 20 октября во Франции, рассудят турецкие рефери.

    Лига Европы, III тур

    20 октября

    23:05. "Сент-Этьен" (Франция) - "Габала" (Азербайджан)

    Главный судья: Али Палабыйык

    Боковые судьи: Джем Сатман, Экрем Кан

    Дополнительные судьи-помощники: Алпер Улусой, Волкан Байарслан

    Четвертый судья: Джейхун Сесигюзель (все из Турции)

    Судья-инспектор: Ласло Вагнер (Венгрия)

    Представитель УЕФА: Якоб Эрел (Израиль)

    Сент-Этьен. Стадион Жоффруа Гишар. 


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