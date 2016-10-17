Определены судьи на выездной матч "Габалы" с "Сент-Этьеном"

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Определились судьи на матч 3-го тура между клубами "Габала" и французским "Сент-Этьеном" в групповом раунде лиги Европы.

Как сообщает Report, игру, которая пройдет 20 октября во Франции, рассудят турецкие рефери.

Лига Европы, III тур

20 октября

23:05. "Сент-Этьен" (Франция) - "Габала" (Азербайджан)

Главный судья: Али Палабыйык

Боковые судьи: Джем Сатман, Экрем Кан

Дополнительные судьи-помощники: Алпер Улусой, Волкан Байарслан

Четвертый судья: Джейхун Сесигюзель (все из Турции)

Судья-инспектор: Ласло Вагнер (Венгрия)

Представитель УЕФА: Якоб Эрел (Израиль)

Сент-Этьен. Стадион Жоффруа Гишар.



