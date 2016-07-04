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    Обнародованы имена судей на матч "Дачия" - "Кяпяз"

    Игру будет судить грузинский рефери

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Стали изветсны имена судей ответного матча 1-го классификационного тура Лиги Европы между командами "Даичя" и "Кяпяз", который состоится в Молдове.

    Как сообщает Report, игру будут судить грузинские рефери. 

    Главным судьей на матче будет Лаша Силагава. 

    Лига Европы, 1-й классификационный тур, ответный матч

    7 июля

    19:00. "Дачия" (Молдова) - "Кяпяз" (Азербайджан)

    Главный судья: Лаша Силагава

    Помощники главного судьи: Заза Ментешашвили, Леван Тодриа

    Четвертый судья: Гога Кикачеишвили (все из Грузии)

    Представитель УЕФА: Таммо Байшуцен (Голландия)

    Судья-инспектор: Ичко Лозев (Болгария)

    Спея. Стадион Спея.

    Отметим, что первый матч в Баку завершился ничьей - 0:0.

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