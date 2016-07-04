Обнародованы имена судей на матч "Дачия" - "Кяпяз"

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Стали изветсны имена судей ответного матча 1-го классификационного тура Лиги Европы между командами "Даичя" и "Кяпяз", который состоится в Молдове.

Как сообщает Report, игру будут судить грузинские рефери.

Главным судьей на матче будет Лаша Силагава.

Лига Европы, 1-й классификационный тур, ответный матч

7 июля

19:00. "Дачия" (Молдова) - "Кяпяз" (Азербайджан)

Главный судья: Лаша Силагава

Помощники главного судьи: Заза Ментешашвили, Леван Тодриа

Четвертый судья: Гога Кикачеишвили (все из Грузии)

Представитель УЕФА: Таммо Байшуцен (Голландия)

Судья-инспектор: Ичко Лозев (Болгария)

Спея. Стадион Спея.

Отметим, что первый матч в Баку завершился ничьей - 0:0.