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    ​Обнародована таблица игр XXV тура Премьер-лиги Азербайджана

    Четыре встречи начнутся одновременно

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Обнародована таблица игр XXV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, 4 из предстоящих 13 марта встреч начнутся одновременно.

    Только встреча в Сумгайыте планируется на другое время.

    13 марта (воскресенье)

    15:00. "Кяпяз" – "Хазар-Лянкяран"

    Гянджинский городской стадион

    15:00. AZAL – "Нефтчи"

    Баку, "AZAL Arena"

    15:00. "Габала" – "Зиря"

    Габалинский городской стадион (прямая трансляция/CBC Sport)

    15:00. "Интер" – "Раван"

    Баку, "İnter Arena"

    17:30. "Сумгайыт" – "Карабах"

    Сумгайыт, "Kapital Bank Arena" (прямая трансляция/CBC Sport).

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