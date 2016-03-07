Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Обнародована таблица игр XXV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, 4 из предстоящих 13 марта встреч начнутся одновременно.
Только встреча в Сумгайыте планируется на другое время.
13 марта (воскресенье)
15:00. "Кяпяз" – "Хазар-Лянкяран"
Гянджинский городской стадион
15:00. AZAL – "Нефтчи"
Баку, "AZAL Arena"
15:00. "Габала" – "Зиря"
Габалинский городской стадион (прямая трансляция/CBC Sport)
15:00. "Интер" – "Раван"
Баку, "İnter Arena"
17:30. "Сумгайыт" – "Карабах"
Сумгайыт, "Kapital Bank Arena" (прямая трансляция/CBC Sport).
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