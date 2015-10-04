​Обнародован состав сборной Италии на матч с Азербайджаном

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Тренерский штаб сборной Италии во главе с Антонио Конте объявил имена футболистов, вызванных на матчи отборочного цикла чемпионата Европы — 2016 с командами Азербайджана (10 октября) и Норвегии (13 октября).
Как передает Report, впервые в расположение «скуадра адзурра» вызван нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди.
Вратари — Буффон («Ювентус»), Сиригу («ПСЖ»), Паделли («Торино»);
Защитники — Астори («Фиорентина»), Барцальи («Ювентус»), Бонуччи («Ювентус»), Кьеллини («Ювентус»), Дармиан («МЮ»), Де Шильо («Милан»), Раноккия («Интер»), Сантон («Интер»);
Полузащитники — Флоренци («Рома»), Бертолаччи («Милан»), Монтоливо («Милан»), Пароло («Лацио»), Инсинье («Наполи»), Пирло («Нью-Йорк Сити»), Сориано («Сампдория»), Кандрева («Лацио»), Верратти («ПСЖ»);
Нападающие — Берарди («Сассуоло»), Эдер («Сампдория»), Эль-Шаарави («Монако»), Джовинко («Торонто»), Пелле («Саутгемптон»), Квальярелла («Торино»), Дзадза («Ювентус»).
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