​Обнародован состав сборной Италии на матч с Азербайджаном

Всего в расширенный список вошли 27 игроков

4 октября, 2015 01:14

https://report.az/storage/news/e5f8891bd5a71e3f38d2d8068cf2200b/352ae210-8f90-44e2-b88d-3198368e9db3_292.jpg Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Тренерский штаб сборной Италии во главе с Антонио Конте объявил имена футболистов, вызванных на матчи отборочного цикла чемпионата Европы — 2016 с командами Азербайджана (10 октября) и Норвегии (13 октября). Как передает Report, впервые в расположение «скуадра адзурра» вызван нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди. Вратари — Буффон («Ювентус»), Сиригу («ПСЖ»), Паделли («Торино»); Защитники — Астори («Фиорентина»), Барцальи («Ювентус»), Бонуччи («Ювентус»), Кьеллини («Ювентус»), Дармиан («МЮ»), Де Шильо («Милан»), Раноккия («Интер»), Сантон («Интер»); Полузащитники — Флоренци («Рома»), Бертолаччи («Милан»), Монтоливо («Милан»), Пароло («Лацио»), Инсинье («Наполи»), Пирло («Нью-Йорк Сити»), Сориано («Сампдория»), Кандрева («Лацио»), Верратти («ПСЖ»); Нападающие — Берарди («Сассуоло»), Эдер («Сампдория»), Эль-Шаарави («Монако»), Джовинко («Торонто»), Пелле («Саутгемптон»), Квальярелла («Торино»), Дзадза («Ювентус»).

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