 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Обнародован состав сборной Италии на матч с Азербайджаном

    Всего в расширенный список вошли 27 игроков

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Тренерский штаб сборной Италии во главе с Антонио Конте объявил имена футболистов, вызванных на матчи отборочного цикла чемпионата Европы — 2016 с командами Азербайджана (10 октября) и Норвегии (13 октября).

    Как передает Report, впервые в расположение «скуадра адзурра» вызван нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди.

    Вратари — Буффон («Ювентус»), Сиригу («ПСЖ»), Паделли («Торино»);

    Защитники — Астори («Фиорентина»), Барцальи («Ювентус»), Бонуччи («Ювентус»), Кьеллини («Ювентус»), Дармиан («МЮ»), Де Шильо («Милан»), Раноккия («Интер»), Сантон («Интер»);

    Полузащитники — Флоренци («Рома»), Бертолаччи («Милан»), Монтоливо («Милан»), Пароло («Лацио»), Инсинье («Наполи»), Пирло («Нью-Йорк Сити»), Сориано («Сампдория»), Кандрева («Лацио»), Верратти («ПСЖ»);

    Нападающие — Берарди («Сассуоло»), Эдер («Сампдория»), Эль-Шаарави («Монако»), Джовинко («Торонто»), Пелле («Саутгемптон»), Квальярелла («Торино»), Дзадза («Ювентус»).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi