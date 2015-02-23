​Обнародован основной состав сборной Азербайджана по футболу в матче с клубом "Шахтер"

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован основной состав сборной Азербайджана по футболу, который выйдет на матч с клубом "Шахтер". Как сообщает Report, главный тренер сборной Роберт Просинечки сказал, что при обороне будет использована система 4-1-4-1.

Когда же сборная будет играть в нападении, то будет применяться система 4-3-3. В игре с украинской командой первым делом Просинечки даст шанс проявить себя следующим игрокам: Андрею Поповичу, Магамеду Мирзабекову, Арифу Дашдемирову, Бадави Гусейнову, Руслану Абышеву, Гара Гараеву, Рахиду Амиргулиеву, Джавиду Гусейнову, Намику Алескерову, Афгану Исмаилову и Магамеду Гурбанову.

Отметим, что игра сборной Азербайджана с клубом "Шахтер" состоится 24 февраля в 18:00 по бакинскому времени.