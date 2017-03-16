Обамеянг заключил пожизненный контракт с Nike с зарплатой 2 млн евро в год

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг заключил пожизненный спонсорский контракт с компанией Nike.

Как передает Report, по условиям соглашения, нападающий будет зарабатывать около 2 миллионов евро в год.

Кроме того, в соглашении предусмотрены различные бонусы за участие в рекламных акциях в социальных сетях, продакт-плейсмент и другие промо-активности.

Напомним, что похожи контракт есть у Криштиану Роналду.