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    Обамеянг заключил пожизненный контракт с Nike с зарплатой 2 млн евро в год

    Нападающий будет зарабатывать около 2 миллионов евро в год

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг заключил пожизненный спонсорский контракт с компанией Nike.

    Как передает Report, по условиям соглашения, нападающий будет зарабатывать около 2 миллионов евро в год.

    Кроме того, в соглашении предусмотрены различные бонусы за участие в рекламных акциях в социальных сетях, продакт-плейсмент и другие промо-активности.

    Напомним, что похожи контракт есть у Криштиану Роналду.

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