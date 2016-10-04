Обама обвинил МОК и ФИФА в коррумпированности

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Решения по выбору Международным олимпийским комитетом (МОК) городов-хозяев Игр коррумпированы.

Как сообщает Report, об этом в интервью изданию Rappler заявил президент США Барак Обама.

"Все думали, что если я прилечу в Копенгаген, то у нас будет хороший шанс победить, так что такая однодневная поездка была целесообразной. Но впоследствии мы узнали, что решения, которые принимаются в МОК так же, как и в ФИФА, — они немного подтасованы", — заявил Обама.

Напомним, что в октябре 2009 года в столице Дании на сессии МОК заявка Рио-де-Жанейро победила Мадрид, Чикаго и Токио в борьбе за право принять летние Олимпийские игры-2016. Обама прилетал в Копенгаген для поддержки американского города.

15 сентября 2017 года МОК объявит город, который примет летние Олимпийские игры 2024 года. На проведение соревнований претендуют Париж, Будапешт и Лос-Анджелес.