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    Объявлен стартовый состав "Реал Мадрида" и "Барселоны" на "эль классико"

    Матч начнется в 16:00 по бакинскому времени

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Объявлен стартовый состав команд "Реал Мадрид" и "Барселона" на матч 17-го тура Примеры в Мадриде.

    Как сообщает Report, на матч "эль классико" выйдут следующие футболисты:

    "Реал Мадрид": Кейлор Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Касемиро, Кроос, Модрич, Ковачич, Бензема, Роналду.

    "Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Вермален, Пике, Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Паулиньо, Л. Суарес, Месси.

    Отметим, что матч начнется в 16:00 по бакинскому времени.

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