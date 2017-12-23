Объявлен стартовый состав "Реал Мадрида" и "Барселоны" на "эль классико"

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Объявлен стартовый состав команд "Реал Мадрид" и "Барселона" на матч 17-го тура Примеры в Мадриде.
Как сообщает Report, на матч "эль классико" выйдут следующие футболисты:
"Реал Мадрид": Кейлор Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Касемиро, Кроос, Модрич, Ковачич, Бензема, Роналду.
"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Вермален, Пике, Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Паулиньо, Л. Суарес, Месси.
Отметим, что матч начнется в 16:00 по бакинскому времени.
Şamo QuliyevАвтор новости