Объявлен стартовый состав "Реал Мадрида" и "Барселоны" на "эль классико"

23 декабря, 2017 15:17

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Объявлен стартовый состав команд "Реал Мадрид" и "Барселона" на матч 17-го тура Примеры в Мадриде. Как сообщает Report, на матч "эль классико" выйдут следующие футболисты: "Реал Мадрид": Кейлор Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Касемиро, Кроос, Модрич, Ковачич, Бензема, Роналду. "Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Вермален, Пике, Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Паулиньо, Л. Суарес, Месси. Отметим, что матч начнется в 16:00 по бакинскому времени.

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