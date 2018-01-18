Объявлен состав сборной Молдовы на товарищеский матч с Азербайджаном

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Молдовы Александр Спиридон объявил состав команды на товарищеские матчи с Южной Кореей и Азербайджаном.

Как сообщает Report, опытный специалист пригласил 23 футболистов, среди которых легионеры, в том числе Виталий Дамашкан, заключивший контракт с итальянским "Торино". Кроме того, в сборную приглашены также не имеющие клубов футболисты.

Вратари: Николай Каланча ("CSU Крайова", Румыния), Сергей Пащенко ("Шериф"), Илья Чебану (без клуба).

Защитники: Раду Рогак ("Динамо" Узбекистан), Петру Раку, Вячеслав Посмак, Артём Розгонюк (все - "Шериф"), Дину Граур ("Милсами"), Андрей Макрицкий, Валерий Макрицкий (оба - "Петрокуб"), Ион Жардан (без клуба).

Полузащитники: Александр Пащенко ("Кызыл-Жар", Казахстан), Александр Антонюк, Андрей Кожокарь, Александр Дедов (все - "Милсами"), Максим Михалёв ("Заря"), Вадим Паирель ("Шериф"), Сергей Плэтикэ ("Сперанца"), Дан Тарас ("Петрокуб"), Дану Спэтару, Владислав Иванов (оба без клуба).

Нападающие: Владимир Амброс ("Петрокуб"), Виталий Дамашкан ("Торино", Италия).

Отметим, что Молдова встретится с Южной Кореей 27 января, а с Азербайджаном 30 января.