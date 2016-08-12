 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Новый трансфер "Карабаха" прибыл в Баку

    На данный момент ведем переговоры

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В Баку прибыл футболист кипрского клуба "Анартосис", с которым "Карабах" ведет переговоры.

    Об этом Report сообщил исполнительный директор агдамского клуба Амрах Челикель.

    По его словам, ведутся переговоры с прибывшим в столицу нападающим Дино Ндлову: "Футболист приехал в Баку, чтобы встретиться с нами. На данный момент ведем переговоры. После переговоров и осуществления трансфера мы проинформируем общественность по этому поводу".

    Отметим, что футболист южноафриканского происхождения выступал в кипрских клубах и "Маккаби" (Хайфа). 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi