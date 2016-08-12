​Новый трансфер "Карабаха" прибыл в Баку

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В Баку прибыл футболист кипрского клуба "Анартосис", с которым "Карабах" ведет переговоры.

Об этом Report сообщил исполнительный директор агдамского клуба Амрах Челикель.

По его словам, ведутся переговоры с прибывшим в столицу нападающим Дино Ндлову: "Футболист приехал в Баку, чтобы встретиться с нами. На данный момент ведем переговоры. После переговоров и осуществления трансфера мы проинформируем общественность по этому поводу".

Отметим, что футболист южноафриканского происхождения выступал в кипрских клубах и "Маккаби" (Хайфа).