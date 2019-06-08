Никола Юрчевич: "Основная разница была в исполнении стандартов"

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"Поздравляю сборную Венгрии. Благодарю болельщиков за хорошую поддержку. В первые 20 минут мы были взволнованы. Противник исполнял опасные стандартные положения. Мы хорошо боролись, но главное - результат, потому мы расстроены. Первый гол пропустили со стандартного положения. Знали, что противник опасен. Пропустили быстрый мяч после забитого гола. Сказался и фактор удачи. Думаю, что мы заслуживали лучший результат".

Как передаёт Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич после поражения сборной Венгрии со счётом 1:3 в матче отборочного цикла Евро-2020.

Пятидесятитрёхлетний специалист заявил, что команда хорошо сыграла на поле.

"Основная разница заключалась в исполнении стандартных положений. Противник хорошо прессинговал, поэтому было сложно играть в нападении. Рахиль Мамедов волновался. Не хочу критиковать его. У нас нет большой конкуренции на позицию центрального форварда", - отметил Юрчевич.

Тренер также прокомментировал шансы команды в Евро-2020:

"Мы стараемся добиться лучшего результата. Могли заработать очки в матче со сборной Хорватии. И сегодня мы были нацелены на хороший результат. Но не получилось. Если добьёмся хорошего результата в матче со Словакией, можем достичь чего-то", - заключил хорватский специалист.