Никола Юрчевич не принял приглашение "Зальцбурга"

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Никола Юрчевич не принял приглашение участвовать в юбилейном матче австрийского клуба "Зальцбург".

Об этом Report сообщил сам хорватский специалист.

Он отметил, что был приглашен на организуемую 11 мая юбилейную игру, приуроченную к 25-летию выхода в финал Кубка УЕФА одноименного представителя города Зальцбург, но поехать не сможет. Невозможность визита 53-летний специалист объяснил проведением в это время матчей последнего XXVIII тура Премьер-лиги Азербайджана.

Отметим, что нападающий в прошлом Никола Юрчевич в 1991 – 1995 годы носил форму "Зальцбурга". Называвшаяся в тот период "Казино" команда в сезоне 1993/1994 встретилась в финале Кубка УЕФА с итальянским "Интером". Австрийский представитель 26 апреля проиграл со счетом 0:1 в матче с Веной и 11 мая в Милане. Юрчевич не участвовал в первой встрече, но вышел на поле на 90-й минуте ответной игры.