Немецкие фанаты заказали 800 билетов на матч с Азербайджаном

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Фан-клуб национальной сборной команды Германии по футболу заказал 800 билетов на отборочный групповой матч чемпионата мира 2018 года между Азербайджаном и Германией.

Как сообщает Report, в связи с этим было сделано обращение в Немецкий футбольный Союз (DFB).

Одна из известных компаний взяла на себя оплату их билетов и путевые расходы. Этот жест был сделан как маленький подарок на день рожденье фан-клуба, основанного 29 марта 2003 года.

Аналогичный шаг был также принят по случаю 10-й годовщины фанатной группы. В марте 2003 года фанаты бесплатно поехали на матч между Германией и Казахстаном, который проходил в Астане.

Отметим, что матч между сборными Азербайджана и Германии в рамках оборочного этапа ЧМ-2018 состоится 26 марта на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Встреча начнется в 22:00.