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Неймар дисквалифицирован на два матча Лиги 1

Неймар дисквалифицирован на два матча Лиги 1 Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар дисквалифицирован на две встречи французской Лиги 1 за удаление в матче 31-го тура чемпионата Франции с "Лиллем" (0:1)
Футбол
8 апреля 2021 г. 00:14
Неймар дисквалифицирован на два матча Лиги 1
Неймар

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар дисквалифицирован на две встречи французской Лиги 1 за удаление в матче 31-го тура чемпионата Франции с "Лиллем" (0:1).

Как передает Report со ссылкой на Get French Football News, на 90-й минуте Неймар получил вторую желтую карточку после толчка защитника "Лилля" Тьягу Джало и покинул поле. После встречи форвард парижан решил продолжить выяснение отношений в подтрибунном помещении. В окружении официальных лиц обеих команд бразилец высказал претензии к Джало и толкнул его. Тьягу бросился к Неймару, однако игрока "Лилля" удержали.

"Пари Сен-Жермен" в 31 матче набрал 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2020/2021. "Лилль" (66) - на первом месте.

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