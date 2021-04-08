Неймар дисквалифицирован на два матча Лиги 1

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар дисквалифицирован на две встречи французской Лиги 1 за удаление в матче 31-го тура чемпионата Франции с "Лиллем" (0:1)

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар дисквалифицирован на две встречи французской Лиги 1 за удаление в матче 31-го тура чемпионата Франции с "Лиллем" (0:1).

Как передает Report со ссылкой на Get French Football News, на 90-й минуте Неймар получил вторую желтую карточку после толчка защитника "Лилля" Тьягу Джало и покинул поле. После встречи форвард парижан решил продолжить выяснение отношений в подтрибунном помещении. В окружении официальных лиц обеих команд бразилец высказал претензии к Джало и толкнул его. Тьягу бросился к Неймару, однако игрока "Лилля" удержали.

"Пари Сен-Жермен" в 31 матче набрал 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2020/2021. "Лилль" (66) - на первом месте.