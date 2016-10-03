"Нефтчи" заключил контракт с новым тренером

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" подписал контракт с украинским тренером Александром Дериберином.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 49-летний специалист будет работать в основном составе до конца сезона.

Отметим, что Александр Дериберин родился 25 февраля 1967 года в городе Майкоп. За карьеру футболиста выступал в клубах "Дружба" Майкоп (1985-1989, 1992-1993), “Спартак” Анапа (1990), "Химик" Белореченск (991) и "Эталон" (1991). В качестве главного тренера работал в украинском клубе "Нафком" (2005-2007), клубах "Звезда" Кировоград (2010-2011) и "Десна" (2011-2012). В качестве помощника тренера работал в клубе "Нива" (2004-2005) и тренировал юношескую сборную Украины (U-17) (2004-2006, 2008-2010).