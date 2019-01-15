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    "Нефтчи" встретится с иранским клубом

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ "Нефтчи", находящийся на учебно-тренировочных сборах в Анталье, проведет еще один контрольный матч. 

    Как сообщает Report, столичный клуб встретится с иранским клубом "Эстеглал". 

    Матч пройдет 20 января. 

    Отметим, что заранее было известно, что команда "Нефтчи", представители которой разместились в отеле The Sense De Luxe, проведет три контрольных матча. 18 января команда встретится с румынским клубом "Газ Метан", 23 января - с чешским "Слованом", а 26 января - с болгарским клубом "Берое". 

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