"Нефтчи" встретится с иранским клубом

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Баку. 15 января. REPORT.AZ/ "Нефтчи", находящийся на учебно-тренировочных сборах в Анталье, проведет еще один контрольный матч.
Как сообщает Report, столичный клуб встретится с иранским клубом "Эстеглал".
Матч пройдет 20 января.
Отметим, что заранее было известно, что команда "Нефтчи", представители которой разместились в отеле The Sense De Luxe, проведет три контрольных матча. 18 января команда встретится с румынским клубом "Газ Метан", 23 января - с чешским "Слованом", а 26 января - с болгарским клубом "Берое".
Şamo QuliyevАвтор новости