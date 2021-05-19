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"Нефтчи" вручили чемпионский кубок

"Нефтчи" вручили чемпионский кубок Определился победитель Азербайджанской премьер-лиги по футболу
Футбол
19 мая 2021 г. 23:38
Нефтчи вручили чемпионский кубок

Определился победитель Азербайджанской премьер-лиги по футболу.

Как передает Report, в церемонии на стадионе "Далга Арена" приняли участие президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, исполнительный вице-президент Эльхан Мамедов и президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев.

Серебряные и бронзовые награды были вручены вице-чемпиону "Карабаху" и финишировавшему третьим "Сумгайыту". Примечательно, что вратарь агдамского клуба Шахруддин Магомедалиев и защитник Кевин Медина отказались надевать медали.

В конце церемонии золотые медали были вручены "Нефтчи". Кубок "черно-белым" вручил лично президент АФФА Ровнаг Абдуллаев.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi"yə çempionluq kuboku verildi

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