"Нефтчи" вручили чемпионский кубок

Определился победитель Азербайджанской премьер-лиги по футболу

Определился победитель Азербайджанской премьер-лиги по футболу.

Как передает Report, в церемонии на стадионе "Далга Арена" приняли участие президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, исполнительный вице-президент Эльхан Мамедов и президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев.

Серебряные и бронзовые награды были вручены вице-чемпиону "Карабаху" и финишировавшему третьим "Сумгайыту". Примечательно, что вратарь агдамского клуба Шахруддин Магомедалиев и защитник Кевин Медина отказались надевать медали.

В конце церемонии золотые медали были вручены "Нефтчи". Кубок "черно-белым" вручил лично президент АФФА Ровнаг Абдуллаев.