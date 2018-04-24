 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Названа программа очередного тура в Премьер-лиге Азербайджана

    Тур будет стартовать матчем чемпиона

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Определилась таблица матчей XXV тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, матч открытия пройдет между проигравшим после зимнего перерыва "Зиря" и уже обеспечившим чемпионство "Карабахом".

    Встреча запланирована на 27 апреля на стадионе спортивного комплекса "Зиря".

    Встречи предстоящего тура охватят 3 дня. Все матчи будут транслироваться по телеканалу CBC Sport.

    27 апреля (пятница)

    "Зиря" - "Карабах"

    Стадион спортивного комплекса "Зиря", 19:00

    28 апреля (суббота)

    "Карабах" - "Кяпяз"

    Габалинский городской стадион, 18:00

    "Кешля" - "Нефтчи"

    İnter Arena, 16:00

    29 апреля (воскресенье)

    "Сумгайыт" - "Сабаил"

    Kapital Bank Arena, 19:00

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi