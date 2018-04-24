Названа программа очередного тура в Премьер-лиге Азербайджана

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Определилась таблица матчей XXV тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, матч открытия пройдет между проигравшим после зимнего перерыва "Зиря" и уже обеспечившим чемпионство "Карабахом".

Встреча запланирована на 27 апреля на стадионе спортивного комплекса "Зиря".

Встречи предстоящего тура охватят 3 дня. Все матчи будут транслироваться по телеканалу CBC Sport.

27 апреля (пятница)

"Зиря" - "Карабах"

Стадион спортивного комплекса "Зиря", 19:00

28 апреля (суббота)

"Карабах" - "Кяпяз"

Габалинский городской стадион, 18:00

"Кешля" - "Нефтчи"

İnter Arena, 16:00

29 апреля (воскресенье)

"Сумгайыт" - "Сабаил"

Kapital Bank Arena, 19:00