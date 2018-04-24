Названа программа очередного тура в Премьер-лиге Азербайджана

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Определилась таблица матчей XXV тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, матч открытия пройдет между проигравшим после зимнего перерыва "Зиря" и уже обеспечившим чемпионство "Карабахом".
Встреча запланирована на 27 апреля на стадионе спортивного комплекса "Зиря".
Встречи предстоящего тура охватят 3 дня. Все матчи будут транслироваться по телеканалу CBC Sport.
27 апреля (пятница)
"Зиря" - "Карабах"
Стадион спортивного комплекса "Зиря", 19:00
28 апреля (суббота)
"Карабах" - "Кяпяз"
Габалинский городской стадион, 18:00
"Кешля" - "Нефтчи"
İnter Arena, 16:00
29 апреля (воскресенье)
"Сумгайыт" - "Сабаил"
Kapital Bank Arena, 19:00
Sport DepartmentАвтор новости
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