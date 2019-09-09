Назван стартовый состав сборных Азербайджана и Хорватии

Назван стартовый состав сборных Азербайджана и Хорватии

9 сентября, 2019 19:08

https://report.az/storage/news/4fe4cdf9531d7698d1988064e5aff156/f0f1eca1-1246-4203-b740-cf8f02d3c499_292.jpg Назван стартовый состав сборных Азербайджана и Хорватии в отборочном турнире ЕВРО-2020. Как сообщает Report, команды выйдут на игровое поле в следующем составе: Азербайджан: 12. Эмиль Балаев, 2. Гара Гараев, 3. Шахрияр Рагимов, 5. Максим Медведев (k), 6. Бахлул Мустафазаде, 10. Махир Эмрели, 11. Рамиль Шейдаев, 13. Дмитрий Назаров, 18. Антон Кривоцюк, 21. Павел Пашаев, 22. Джавид Гусейнов Хорватия: 1. Доминик Ливакович, 3. Борна Баришич, 4.Иван Перишич, 6. Деян Ловрен, 10. Лука Модрич (k), 11. Марцело Брозович, 13. Никола Влашич, 18. Анте Ребич, 20. Бруно Петкович, 21. Домагай Вида, 22. Карло Бартолец Отметим, что встреча на "Bakcell Arena" начнется сегодня в 20:00.

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