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Назван состав сборной Словакии на игру с Азербайджаном

Назван состав сборной Словакии на игру с Азербайджаном Назван состав сборной Словакии, которая примет сборную Азербайджана в пятом туре Дивизиона C Лиги наций УЕФА.
Футбол
12 сентября 2022 г. 22:15
Назван состав сборной Словакии на игру с Азербайджаном

Назван состав сборной Словакии, которая примет сборную Азербайджана в пятом туре Дивизиона C Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report, главный тренер Франческо Калтсона пригласил 27 футболистов. Из них 3 вратаря, 10 защитников, 8 полузащитников и 6 нападающих.

Вратари: Мартин Дубравка ("Манчестер Юнайтед", Англия), Марек Родак ("Фулхэм", Англия), Доминик Такач ("Спартак Трнава").

Защитники: Милан Шкриньяр ("Интер", Италия), Кристиан Валло ("Висла", Плоцк, Польша), Матуш Руснак ("Жилина"), Норберт Гимбер ("Салернитана", Италия), Мартин Валиенте ("Мальорка", Испания), Петар Пекарик ("Герта", Германия), Мартин Косцельник (Либерец, Чехия), Юрай Хватал (Сигма, Чехия), Давид Ханцко (Спарта, Чехия), Любомир Шатка ("Лех", Польша), Вернон де Марко ("Славянка", Братислава)

Полузащитники: Станислав Лоботка ("Наполи", Италия), Юрай Кучка ("Слован"), Мирослав Качер ("Дунайска Стреда"), Ласло Бенеш ("Гамбург", Германия), Матус Беро ("Витесс", Нидерланды), Давид Дуриш ("Жилина"), Патрик Горошовски ("Генк", Бельгия)

Нападающие: Эрик Йирка ("Виктория", Пльзень, Чехия), Иван Шранц, Лукаш Хараслин (оба - "Славия", Прага, Чехия), Мартин Регали ("Ружомберок"), Роберт Бойенич ("Боавишта", Португалия), Самуэль Мраз ("Мирандес", Испания), Адам Зреляк (Варта, Польша).

Отметим, что матч Словакия-Азербайджан, который состоится 22 сентября на стадионе Антона Малатински в Трнаве, начнется в 22:45 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Slovakiya millisinin Azərbaycanla oyun üçün heyəti açıqlanıb

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