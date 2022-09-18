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Назван состав сборной Азербайджана на матчи со Словакией и Казахстаном

Назван состав сборной Азербайджана на матчи со Словакией и Казахстаном Обнародован состав сборной Азербайджана по футболу на предстоящие матчи группы C3 Лиги наций.
Футбол
18 сентября 2022 г. 23:56
Назван состав сборной Азербайджана на матчи со Словакией и Казахстаном

Обнародован состав сборной Азербайджана по футболу на предстоящие матчи группы C3 Лиги наций.

Как передает Report, главный тренер команды Джанни Де Бьязи включил в состав 26 футболистов:

Вратари: Салахат Агаев ("Габала"), Эмиль Балаев ("Сабаил"), Шахруддин Магомедалиев ("Карабах");

Защитники: Бадави Гусейнов, Бахлул Мустафазаде, Торал Байрамов, Аббас Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев (все – "Карабах"), Гисмат Алыев ("Зиря"), Джалал Гусейнов ("Шамахы"), Амин Сейдиев ("Сабах"), Ходжат Хагверди ("Трактор", Иран), Антон Кривоцюк ("Висла" Плоцк, Польша);

Полузащитники: Ричард Алмейда, Филип Озобич (обо - "Карабах"), Алексей Исаев, Эльвин Джамалов, Анатолий Нуриев (все - "Сабах"), Эдди Исрафилов, Эмин Махмудов (оба – "Нефтчи"), Озанджан Кекчю ("Эйндховен", Нидерланды);

Нападающие: Рамиль Шейдаев, Муса Гурбанлы (оба - "Карабах"), Ренат Дадашов ("Грассхоппер", Швейцария), Махир Эмрели ("Динамо" Загреб, Хорватия), Рустам Ахмедзаде ("Зиря").

Отметим, что сборная Азербайджана 22 сентября сыграет со Словакией в Трнаве, а 25 сентября - с Казахстаном в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin Slovakiya və Qazaxıstanla oyunlar üçün heyəti açıqlanıb

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