Назван лучший футболист года по версии Goal

Футбольный портал Goal опубликовал рейтинг 25 лучших футболистов 2020 года.
Как передает Report, список составлялся по итогам опроса журналистов 44 региональных отделов издания.
Первое место в рейтинге занял нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски. Вторым стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне. На третьей строчке расположился капитан «Барселоны» Лионель Месси.
Также в пятерку лучших попали форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар и нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.