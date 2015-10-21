Назначен директор Бакинского Олимпийского стадиона

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Министерство молодежи и спорта передало Бакинский Олимпийский стадион в безвозмездное долгосрочное пользование АФФА. Как сообщает Report, по приказу президента АФФА Ровнага Абдуллаева начальник отдела маркетинга и рекламы Ассоциации Джавид Гараев назначен директором Бакинского Олимпийского стадиона.

Гараев Джавид Азер оглу родился 14 сентября 1977 года. Он получил степень магистра по специальности "социология и психология" в Бакинском государственном университете, степень магистра по специальности "бизнес и управление" - в российском Университете Сан-Марино, степень бакалавра по специальности "управление бизнесом" - в Американском университете в Лондоне (нынешний Американский межконтинентальный университет), а также окончил школу EF English First Language в Лондоне. Свободно владеет азербайджанским, русским и английским языками.