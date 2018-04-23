"Наполи" обыграл "Ювентус" - ВИДЕО

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ В заключительном матче 34-го тура Чемпионата Италии по футболу «Ювентус» на своем поле принимал «Наполи».

Как передает Report, встреча завершилась минимальной победой гостей, благодаря голу Калиду Кулибали, забитому после углового на последней минуте основного времени матча.

Таким образом неаполитанцы сократили отставание от туринцев до одного очка. В активе подопечных Маурицио Сарри 84 очка, тогда как у команды Массимилиано Аллегри 85. До конца чемпионата осталось разыграть еще 4 тура.

В других матчах игрового дня 34-го тура зафиксированы следующие результаты:

Серия А. 34-ой тур

«Лацио» – «Сампдория» - 4:0

Голы:Милинкович-Савич, 32, де Врей, 43, Иммобиле, 85, 88.

«Кьево» – «Интер» -1:2

Голы:Степиньски, 90 – Икарди, 50, Перишич, 61.

«Аталанта» – «Торино» - 2:1

Голы:Фрелер, 53, Госенс, 64 – Льяйич, 56.

«Удинезе» – «Кротоне» -1:2

Голы:Лазанья, 5 – Нванкво, 7, Фараони, 86.

«Кальяри» — «Болонья» - 0:0

«Ювентус» — «Наполи» - 0:1

Гол: Кулибали, 90