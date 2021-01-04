Нападающий сборной: Моя цель – перейти в более амбициозную команду

"До приезда в Азербайджан я ничего не знал о футболе этой страны"

"До приезда в Азербайджан я ничего не знал о футболе этой страны. Однако после перехода в "Сумгайыт" мой взгляд на страну и ее футбол поменялся".

Как передает Report, об этом в интервью сайту varzesh3.com сказал футболист сборной и "Сумгайыта" Али Гурбани.

Иранский нападающий отметил, что выступающие в Премьер-лиге команды имеют намного лучшие условия, чем многие клубы его страны: "Азербайджанские клубы играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Неверно думать, что в этот чемпионат приходят игроки, не сумевшие найти команду".

По словам Гурбани, Премьер-лига хороша для футболистов, желающих показать себя: "За этой лигой наблюдают, здесь широкие возможности показать себя. Если футболист хорошо выступает, ему поступают предложения из более амбициозных клубов. Я не думаю возвращаться в Иран. Я надеюсь, что до лета хорошо сыграю, увеличу количество голов, чтобы перейти в более престижную лигу и сильную команду. Моя цель - перейти в более амбициозную команду".

Вступающий в "Сумгайыте" с начала сезона 2020/2021 Али Гурбани забил в Премьер-лиге 6 голов.