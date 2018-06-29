Нападающий сборной Азербайджана покинул "Трабзонспор"

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев не принял участие в последней тренировке турецкого клуба "Трабзонспор".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Doğan, 22-летний нападающий покинул лагерь команды.

Ему разрешили вести переговоры о трансфере. Однако пока не разглашается с каким клубом молодой форвард ведет переговоры.

Отметим, что ранее распространились новости о переходе Рамиля Шейдаева в выступающий в австрийской Бундеслиге клуб "Маттерсбург". Р. Шейдаев прошлый сезон на правах аренды провел в "Карабахе".