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    Нападающий сборной Азербайджана покинул "Трабзонспор"

    Он получил разрешение на ведение переговоров с другим клубом

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев не принял участие в последней тренировке турецкого клуба "Трабзонспор".

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Doğan, 22-летний нападающий покинул лагерь команды.

    Ему разрешили вести переговоры о трансфере. Однако пока не разглашается с каким клубом молодой форвард ведет переговоры.

    Отметим, что ранее распространились новости о переходе Рамиля Шейдаева в выступающий в австрийской Бундеслиге клуб "Маттерсбург". Р. Шейдаев прошлый сезон на правах аренды провел в "Карабахе".

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