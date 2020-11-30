Нападающий "Реал Мадрида" получил травму

Футболист "Реала" Эден Азар получил травму мышцы бедра в матче 11-го тура чемпионата Испании с "Алавесом".

Футболист "Реала" Эден Азар получил травму мышцы бедра в матче 11-го тура чемпионата Испании с "Алавесом".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт мадридского клуба, встреча "Реал" - "Алавес" прошла в субботу в Мадриде и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Азар вышел в стартовом составе, получил травму в первом тайме и был заменен на 28-й минуте.

Как отмечается, в ходе медосмотра у бельгийского форварда была выявлена травма прямой мышцы бедра. Сроки восстановления официально не называются, но, Азар выбыл из строя на несколько недель и ожидается, что он пропустит выездной матч Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера" 1 декабря.