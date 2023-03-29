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Нападающий "ПСЖ" Неймар проиграл €1 млн за час в онлайн-казино

Нападающий "ПСЖ" Неймар проиграл €1 млн за час в онлайн-казино Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" и национальной команды Бразилии Неймар в эфире одного из стримов проиграл €1 млн в онлайн-казино.
Футбол
29 марта 2023 г. 22:31
Нападающий ПСЖ Неймар проиграл €1 млн за час в онлайн-казино

Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" и национальной команды Бразилии Неймар в эфире одного из стримов проиграл €1 млн в онлайн-казино.

Как передает Report, соответствующий видеоролик распространился в социальных сетях.

Бразилец проиграл крупную сумму всего за час. Сначала он сделал вид, что плачет из-за досады от проигрыша, но потом начал смеяться и изображать дудочку.

Неймар из-за травмы пропустит остаток нынешнего сезона. На восстановление от повреждения игроку понадобится от трех до четырех месяцев. Бразилец травмировался 19 февраля в матче 24-го тура чемпионата Франции между "ПСЖ" и "Лиллем", который завершился со счетом 4:3 в пользу столичного клуба.

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